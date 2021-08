SARONNO – L’ispettorato del corpo delle Infermiere Volontarie si rafforza: una neodiplomata appartenente alle professioni sanitarie, fortemente motivata ed entusiasta, ha brillantemente superato gli esami presso la Croce Rossa Italiana del comitato di Saronno. A verificare le sue competenze, sorella Vittorina Arconti, ispettrice regionale, e della commissione esaminatrice, formata dal direttore sanitario Giuseppe Monti e dalle dottoresse Elena Bossi e Simona Colombo.

E’ stato un anno difficile per i volontari Cri, ma dopo cento anni di attività la Cri saronnese non accusa alcun acciacco.

Sotto il piano operativo, ai servizi tradizionalmente svolti dagli operai (dal trasporto dei dimessi dall’ospedale alla formazione interna ed esterna, anche nelle aziende), si sono aggiunti quelli legati alla pandemia, come al centro tamponi allestito in città o il trasporto di farmaci e alimenti a chi si trovava in quarantena. Le ambulanze, nel mentre, non si sono mai fermate, continuando a garantire l’abituale servizio alla comunità per tutte le emergenze mediche, dal malore all’incidente.

