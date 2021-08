SARONNO – A oggi, 9 agosto, sono ricoverati nell’unità operativa di Malattie Infettive dell’Ospedale di Busto Arsizio 12 malati di Covid-19 (uno di questi necessita di ventilazione assistita non invasiva, ovvero il caso CPap). Età media: 61 anni.

Negli ospedali di Gallarate e Saronno non ci sono ricoverati per Coronavirus.

Attualmente in accertamento al Pronto soccorso dell’Ospedale di Busto Arsizio si trova una persona con sintomatologia riconducibile a infezione da Sars-CoV-2.

Il direttore sanitario dell’Asst Valle Olona Claudio Arici spiega: “Seppure su valori doppi rispetto a quanto ci attendevamo, il numero dei pazienti ricoverati Covid positivi questa settimana si è stabilizzato e questo ci permette di mantenere Gallarate e Saronno senza ricoveri Covid e senza la necessità di allestire ulteriori posti letto. Le informazioni che arrivano in questi ultimi giorni dai dati nazionali e regionali tenderebbero a riportare un minimo di ottimismo per quanto, va detto, il Coronavirus ci ha abituato a smentire molto spesso le previsioni. Resta il richiamo a non abbassare la guardia che ha fatto il Presidente Draghi: vaccini e mascherine sono le armi più efficaci”.