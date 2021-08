SARONNO / CESANO MADERNO – Vaccinazione anti-covid in farmacia: purtroppo per ora a Saronno non ci sono strutture abilitate ma per approfittare di questa opportunità non bisogna andare molto lontano: nella limitrofa Cesano Maderno è già possibile alla farmacia Cocchi di via Dante Alighieri 70. Da dove si commenta così il primo giorno di “lavoro”.

È stata una giornata importanti, di quelle che non scorderemo facilmente! Crediamo che vaccinarsi sia, per ora, l’unico mezzo per uscire dalla pandemia. Per questo ci siamo posti in prima linea con forza ed entusiasmo ma soprattutto con tanto impegno e dedizione. Grazie a tutti coloro che oggi sono venuti a vaccinarsi e ci hanno ringraziato con un sorriso!

(foto: lo staff della farmacia di Cesano Maderno)

