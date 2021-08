SARONNO – Modifiche della viabilità previste per la prossima domenica 15 agosto: un concerto nel parchetto di Villa Gianetti, devierà il traffico da via Roma e via Manzoni, dove scatterà una viabilità alternativa sin dal mattino.

Il divieto di circolazione nella via avrà validità dalle 8 alle 23.30, mentre il parco e l’area antistante a Villa Gianetti saranno chiuse.

Vietato, anche, l’utilizzo del parco giochi, a cui l’ingresso sarà consentito solo dopo aver misurato la temperatura.

Saranno i musicisti di “Musica da ripostiglio” ad occupare il giardino di Villa Gianetti: il quartetto composto dal cantautore Luca Pirozzi, chitarrista Luca Giacomelli, Raffaele Toninelli al

contrabbasso ed Emanuele Pellegrini alle percussioni. L’evento inizierà alle 21 di domenica 15 agosto e, secondo la normativa anti contagio vigente, ospiterà un massimo di 200 spettatori.

(in foto d’archivio: via Roma, la strada del centro che subirà la deviazione del traffico nella giornata di domenica 15 agosto per un evento che prenderà sede in Villa Gianetti)

13082021