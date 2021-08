SARONNO – L’appello è arrivato negli ultimi giorni sui social con la promessa di una ricopensa. L’obiettivo? Ritrovare una borsa con all’interno i documenti di una mongolfiera e quelli da pilota.

Tutto è iniziato lo scorso 28 luglio quando un topo d’auto ha ripulito una vettura nel parcheggio del supermercato Aldi di via Varese. Quando il proprietario è tornato alla vettura si è accorto del furto e soprattutto della mancanza della borsa verde in cui teneva una radio,i documenti della mongolfiera e i suoi da pilota.

Immediata la denuncia ai carabinieri anche se come spesso accadere l’iter per riavere la documentazione, sia del mezzo sia come pilota, non sarà rapido. Così l’altro giorno è arrivato sui social l’appello nella speranza che il ladro restituisca il maltolto o che lo abbandoni da qualche parte e che qualche attento saronnese possa farlo riavere al legittimo proprietario.

(foto archicio)