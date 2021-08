Fotografa un saronnese: scopri le 5 foto del concorso di oggi (16 di 18)

SARONNO – Negli ultimi mesi la città di Saronno si è messa in gioco nel concorso Fotografa un saronnese che ha visto 90 cittadini mettersi in gioco con macchina fotografica e smartphone per raccontare chi contribuisce alla vita cittadina.

IlSaronno, media partner dell’evento organizzato da un gruppi di giovani con la collaborazione del teatro Giuditta Pasta, ha deciso di pubblicare, in una serie di articoli, tutti gli scatti realizzati dai saronnesi per l’iniziativa.

Ecco i 5 di oggi

Una Donna che si è candidata Sindaco di Saronno; insegna “sistemi e automazione industriale” all’Itis “Riva” ed è Assessore con deleghe ai Lavori Pubblici, Decoro urbano e Innovazione di Saronno.

Mia moglie, appassionata viaggiatrice: da Saronno alla Cambogia, faccia a faccia col divino

Alle spalle della Ciocchina dal 1936 c’è una bottega che odora di colla, gomma e pelle. 4 generazioni si sono susseguite. Viviana è cresciuta lì nel retrobottega, giocando tra gli scarti delle cinture

Per me un esempio di carità quotidiana: “Sono qua al servizio dei ragazzi e delle famiglie del quartiere Matteotti, italiani e stranieri. La situazione demografica è dinamica, ma il bisogno rimane.

Docente saronnese di Lettere dall’83 al 2018 presso Orsoline e Legnani.

Donna resiliente, è stata un punto di riferimento per molti studenti saronnesi.

Per me Saronno ha il suo volto e la sua voce.

