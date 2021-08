LIMBIATE – Weekend di festa ferragostana quello che comincia oggi a Limbiate, in piazza Tobagi.

Dalle 18, la piazza ospiterà i “mercatini sotto le stelle” e dalle 19.30 sarà aperto il punto ristoro (panini e pizza). Per i bambini, l’area gioco dei gonfiabili mentre per gli adulti il divertente “karaoke con mister Fra”.

Domenica 15 agosto, si replica, sempre dal tardo pomeriggio: verranno ancora allestiti i mercatini e l’area gioco, ma per la cena di Ferragosto sarà necessaria la prenotazione. Speciale menù a base di fritto misto, patatine, vino, dolce, caffé e amaro a 25 euro a persona. In serata, non mancherà l’intrattenimento musicale.

