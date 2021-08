SARONNO – Niccolò Taroni non vede l’ora di cominciare. Ex giocatore dell’Ardor Lazzate (e con esperienza anche in Australia), nella sua nuove veste di allenatore vuole battere tutti i record. Ha iniziato prestissimo, ha solo 28 anni, ma ha entusiasmo da vendere, che già si è percepito il mese scorso alla presentazione ufficiale della squadra, neo promossa in Promozione dopo la fusione con il Gorla Maggiore.

“I bilanci – dice – li tracceremo a fine stagione dopo avere conquistato qualcosa, il presidente mi conosce e sa cosa do per la maglia: chiederò lo stesso ai giocatori, voglio creare un gruppo perchè è l’unico modo per raggiungere traguadi importanti”. Chi c’è sogna un nuovo salto di categoria: “Non parlo di obiettivi, penseremo alla prima partita di Coppa Italia e poi via via a quelle del campionato. La squadra è nuova e ringiovanita, ho voluto tanti giovani che sappiano ascoltare. Alcuni sono dei miei amici, ma ho chiesto a tutti il rispetto dei ruoli, volontà e umiltà”.

Riguardo alla sua storia personale, “ho smesso di giocare a 24 anni per una serie di infortuni, ma l’ho vissuto come nuovo inizio, sono andati avanti con i miei studi, legati a sport e benessere, e come allenatore per arrivare alla guida del Fbc Saronno, una piazza così importante. Ho fatto la gavetta ed ho imparato, spero di sbagliare il meno possibile”.

(foto, da sinistra: il nuovo allenatore del Fbc Saronno, Niccolò Taroni, con l’addetto stampa della società, Matteo Romanò)

