SARONNO – Il gruppo comunale di protezione civile è stato una vera risorsa per la comunità saronnese per gestire le problematiche legate alla pandemia. Lo racconta il bilancio stilato da Aldo Terrieri con i servizi realizzati dai volontari in giallo saronnesi nel periodo più acuto della pandemia da aprile 2020 ad aprile 2021.

I numeri raccontano il gran lavoro svolto: oltre 10 mila mascherine distribuite tra farmacie e stazione, 37.500 imbustate per la distribuzione da parte del Comune, 16 tablet e pc portati agli studenti dell’Aldo Moro per la Dad e l’allestimento gazebo per hot spot covid con successivo presidio per i 63 giorni di attivazione.

Tante anche le attività di vigilanza come il presidio per il controllo della temperatura all’ospedale e alla biblioteca cittadina con i servizi di controllo anti assembramento al mercato cittadino.

Prezioso il sostegno fornito ai medici di famiglia non solo nelle fasi iniziali con il recupero e la consegna di 31 kit di dispositivi di protezione personale ma anche con il servizio di supporto durante le vaccinazioni domiciliari. Senza dimenticare l’impegno all’hub vaccinale iniziato prima dell’apertura con la collaborazione per l’allestimento degli spazi e tutt’ora in corso.

Non sono stati trascurati i normali servizi tipici della protezione civile cittadina con i monitoraggi di controllo del territorio soprattutto in chiave anti discariche abusive.