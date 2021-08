SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota condivisa dall’Amministrazione comunale sull’hub vaccinale ex Pizzigoni

Dal 13 al 29 agosto compreso rimane ferma l’attività frenetica che ha caratterizzato gli ultimi quattro mesi al centro vaccinale di via Parini a Saronno.

Mesi in cui medici e infermieri hanno proceduto a passo spedito nella somministrazioni di prime e seconde dosi di vaccino anti-covid, facendo registrare punte che hanno toccato le mille inoculazioni giornaliere.

Alla chiusura, sono poco meno di 68.000 le vaccinazioni effettuate, per lo più a saronnesi e a residenti nel circondario, visto che la sede locale è indicata per un’ampia area che abbraccia le province di Varese, Milano, Como e Monza e Brianza.

Un ringraziamento per lo sforzo di tutto il personale impiegato, dei volontari di Protezione civile e della Croce Rossa, della Polizia locale, e dei volontari di Saronno Amica, che è sempre a disposizione al numero 02.82398518 per dare indicazioni e informazioni utili.

(foto archivio)