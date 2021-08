LIMBIATE – “Il centro sportivo di via Tolstoj si arricchisce con delle nuove attrezzature. L’Amministrazione comunale, in accordo con la società Blu srl, ha approvato l’installazione di due campi da padel all’interno del campo sportivo”. Lo fa sapere con una nota il Comune.

Il padel è una disciplina sportiva di origine latino-americana, molto simile al tennis, che ha avuto un notevole successo soprattutto negli ultimi cinque anni: anche in zona sono sempre più numerosi i praticanfi e gli appassionati ed in molte località anche del circondario sono sorte strutture per praticare questo gioco. Il Comune di Limbiate ha quindi deciso di offrire la possibilità ai cittadini di conoscere e praticare questo sport. Allo stesso tempo, è un modo per incentivare l’attività motoria anche in un periodo difficile come quello attuale. I campi verranno posizionati al meglio all’interno del campo sportivo per poter garantire lo svolgimento dell’attività atletica in tranquillità e sicurezza.