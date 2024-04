Cogliate

COGLIATE – Il comune di Cogliate ha pubblicato il bando di concorso per l’assegnazione di un posto, a tempo pieno e indeterminato, per il profilo da assistente sociale. Sarà possibile mandare la propria candidatura entro e non oltre il prossimo giovedì 2 maggio, attraverso la procedura online guidata, disponibile al link.

Tra i requisiti necessari alla candidatura, oltre all’essere cittadini dell’Unione Europea o con permesso di soggiorno e il possesso di patente B, è presente il conseguimento di una laurea in scienze del servizio sociale, o laurea specialistica in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, o laurea magistrale in servizio sociale e politiche sociali, o un diploma di pari livello. Richiesta, inoltre, l’iscrizione all’ordine degli assistenti sociali e la conoscenza della lingua inglese.

La selezione sarà effettuata mediante prove per l’accertamento della professionalità. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il bando pubblicato sul sito del comune di Cogliate.

