COGLIATE – Sono iniziati i lavori di riasfaltatura della via Battisti a Cogliate. A fare il punto è il sindaco, Andrea Basilico che annuncia che “per circa tre settimane interesseranno l’area per rimetterla completamente a nuovo”.

Prosegue inoltre il primo cittadino: “ Sono partiti anche i lavori in piattaforma ecologica per il posizionamento delle pese e la predisposizione delle tettoie utili a coprire i cassoni per evitare la percolazione dei liquidi. Mentre il ministero ha finalmente confermato i fondi per il relamping del centro sportivo e il rifacimento della pista di atletica! Ci poniamo l’obiettivo di fare i lavori questa estate per cercare di rendere tutto operativo per l’inizio della stagione 2024-25″.