“Di storia… in storia”, un appuntamento nella natura dedicato ai bambini

CASTIGLIONE OLONA – A grande richiesta dei bambini e dei genitori che hanno partecipato alle precedenti edizioni, domenica 29 agosto torna con nuove fiabe e narratori “Di storia… in storia”.

Giunto alla sua quindicesima edizione, “Di storia… in storia” è diventato un appuntamento fisso per le famiglie del varesotto, altomilanese e ticinese che, immerse nella suggestiva atmosfera del belvedere del castello di Monteruzzo in Via Marconi 1, saranno guidate in un magico percorso di fiaba in fiaba, immersi nel verde di uno dei più suggestivi luoghi del borgo rinascimentale di Castiglione Olona. L’inizio è previsto per le 16 con ritrovo sul lato nord del castello e al temine dell’iniziativa verrà offerta una merenda a tutti i bambini.

L’evento è gratuito, per partecipare è obbligatoria la prenotazione al numero 347.1607885. I bambini devono essere necessariamente accompagnati da 1 adulto per nucleo familiare, dotati di mascherina e green pass.

In caso di maltempo l’evento verrà annullato.

Organizzata dall’associazione Arte Diem, l’iniziativa è patrocinata dal comune di Castiglione Olona. Per maggiori info visitare il sito: http://www.arte-diem.org/

