A Lomazzo oggi tributo a Jovannotti

LOMAZZO – Tributo a Jovanotti, sabato 21 agosto a Lomazzo, area feste di via Cavour 2 (ingresso ComoNext) – Evento gratuito, registrazione su https://bit.ly/lomazzosummerpark2021

JovaNotte è la band Tributo a Lorenzo Jovanotti nata con l’intento di rendere omaggio ad uno degli artisti italiani più apprezzati anche a livello internazionale. Lo spettacolo Jovanotte, è stato ideato in modo da riprodurre e ricreare la stessa atmosfera elettrizzante e contemporaneamente carica di emozioni, che lo stesso Lorenzo regala durante i propri concerti. La notevole somiglianza del cantante, la cura delle sonorità, la fedeltà negli arrangiamenti ed il look di tutti i musicisti, sono il valore aggiunto che ha portato la band ad esibirsi in centinaia di concerti. Il repertorio Jovanotte ripercorre tutta la carriera del cantautore toscano, dagli esordi “La mia moto” e “Vasco”, fino ad arrivare alle ultime produzioni. Lo spettacolo ha ricevuto riconoscimenti ufficiali ed apprezzamenti sia da parte di Lorenzo Jovanotti che dal suo bassista storico Saturnino Celani.