TURATE – Dispersione di frammenti di vetro in via Como a Turate; è successo nella serata dell’altro giorno. In base a quanto ricostruito da parte delle forze dell’ordine un camion ha perso per la strads diversi cesti pieno di bottiglie di vetro, che cadendo sono andate in frantumi. Nel giro di un attimo, dunque, l’asfalto è stato ricoperto di frammenti vetrosi di varie dimensioni. Sul posto sono accorse le pattuglie dei carabinieri che, prendendo atto dell’accaduto, non hanno potuto fare altro che disporre la chiusura al traffico di quel tratto di strada, passando le auto avrebbero inevitabilmente bucato.

A seguire l’intervento dei volontari della protezione civile per deviare il traffico e fornire indicazioni ai conducenti dei mezzi in arrivo, e poi anche il Comune ha fatto la propria parte, disponendo immediatamente l’accurata pulizia di quel tratto stradale.

(foto archivio: una precedente dispersione di frammenti di vetro, che è avvenuta sempre nella zona)

21082021