ORIGGIO – Favorire la partecipazione dei giovani alla vita della comunità origgese. E’ questo l’obiettivo della consulta giovanile varata dal consiglio comunale lo scorso mese di giugno.

Si tratta di un nuovo organismo pensato come momento di confronto, coordinamento e sostegno per organizzare iniziative, a partire da eventi ed attività informative, a favore di giovani d’età compresa tra 16 e 30 anni, residenti ad Origgio.

L’idea è quella che la nuova realtà operi in collaborazione, ma con piena autonomia, con le associazioni lasciando ovviamente la priorità e libero accesso a tutti i giovani che vogliano dare il propria contributo. Ne faranno parte, senza diritto di voto, l’assessore alle Politiche Giovanili e i consiglieri comunali aventi i requisiti d’età per la partecipazione. Ovviamente non mancheranno i momenti di confronto e collaborazione con l’Amministrazione e il consiglio comunale.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito comunale dove è possibile, per chi volesse aderire al progetto, scaricare i moduli da compilare per aderire.