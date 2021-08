SARONNO – Nel corso della mattinata di mercoledì 25 agosto, durante le operazioni “salvataggio pesci”, è stata rinvenuta nel torrente Lura una bicicletta. Il mezzo appartiene all’azienda Mobike, una società che offre un servizio di bike sharing a flusso libero senza l’uso di stalli per il parcheggio.

Al momento non è noto come sia finita nel corso d’acqua: potrebbe essere stata gettata in un punto qualunque del tratto saronnese, come bravata, o potrebbe esser stata portata a valle dalle flusso dell’acqua in occasione dell’ultimo periodo di piena. Ora l’ispettore ambientare comunale contatterà l’azienda per concordare il recupero del mezzo.

Il ritrovamento è avvenuto durante l’intervento degli esperti che ha permesso di salvare diversi esemplari di pesci dall’agonia provocata dalla secca del torrente e di rimuovere le carcasse di quelli morti negli ultimi giorni. Come avvenuto in passato sotto il ponte di via Tommaseo, si è creata una maxi pozza d’acqua dove a fatica sopravvivono gli esemplari di pesci rimasti nel torrente Lura.

(foto: la bici ritrovata nel Lura)

