Unitre pronta a ripartire con nuove esperienze, in presenza

SARONNO – Ad ottobre torna in attività, a pieno regime l’Unitre. Dopo un anno vissuto tra mille difficoltà, in cui però l’associazione non si è mai fermata poiché le maggior parte delle attività si sono svolte online, la sezione saronnese dell’Unitre si prepara ad un nuovo anno accademico, questa volta però vissuto in presenza.

L’associazione ha già incontrato tutti i docenti, circa 150. Gli incontri saranno organizzati in piccoli gruppi diversi che hanno portato alla definizione di 157 corsi, dieci dei quali nuovi. Non manca un’attenzione all’ambito con locale con percorsi dedicati alla storia di Saronno come quello su Giuditta Pasta, sugli archivi saronnesi e su Padre Monti. Inoltre verrà proposta la biblioterapia per nuovi stili di vita e rilassamento.

L’iscrizione sarà aperta a settembre e si potrà prenotare tramite appuntamento telefonico. L’anno accademico inizierà lunedì 4 ottobre, senza l’inaugurazione di inizio anno. Infine si è deciso di diminuire la quota annuale di iscrizione del 2021.

(foto archivio: un momento di una passata inaugurazione)

23082021