SOLARO – Momenti concitati nel pomeriggio dell’altro giorno alla periferia di Solaro: non è stato facile, per i carabinieri di una pattuglia, riuscire a bloccare un nordafricano ricercato. Nei suo confronti c’era un provvedimento restrittivo per precedenti reati e sapendo che gravita abitualmente in zona, i militari dell’Arma stavano tenendo gli occhi aperti. Durante un servizio di controllo lo hanno individuato, ma appena ha visto la “gazzella” ha iniziato a correre cercando di fare perdere le tracce.

E’ stato rapidamente raggiunto ma non è stato facile bloccarlo, l’esagitato ha iniziato a divincolarsi ed ha mostrato un atteggiamento aggressivo, per neutralizzarlo è stato necessario utilizzare anche lo spray urticante. A quel punto è stato arrestato ed è stato poi messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’immigrato, di 25 anni ed originario del Marocco, deve scontare una precedente condanna, e deve ora rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale.

(foto archivio: una pattuglia dei carabinieri in servizio nella zona)

26082021