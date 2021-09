Festival della cultura a Lomazzo: oggi “L’Italia di Adriano Olivetti”

LOMAZZO – Mercoledì 1 settembre, Alberto Saibene, curatore degli scritti di Olivetti presenta «L’Italia di Adriano Olivetti»: storia di un imprenditore e della sua visione di comunità.

Adriano Olivetti rappresenta una delle figure imprenditoriali più illuminate della seconda metà del Novecento. Scriveva Olivetti: “La fabbrica non può guardare solo all’indice dei profitti. Deve distribuire ricchezza, cultura, servizi, democrazia. Io penso la fabbrica per l’uomo, non l’uomo per la fabbrica.(…) Il lavoro dovrebbe essere una grande gioia ed è ancora per molti tormento, tormento di non averlo, tormento di fare un lavoro che non serva, non giovi a un nobile scopo.(…) Io voglio che la mia azienda non sia solo una fabbrica, ma un modello, uno stile di vita. Voglio che produca libertà e bellezza perché saranno loro, libertà e bellezza, a dirci come essere felici” . (Adriano Olivetti).