SARONNO – Al via lo straordinario e amatissimo torneo di volley 4×4 che si tiene all’oratorio San Pietro e Paolo in via Legnani 1, da martedì 14 a domenica 19 settembre.

Il torneo prevede tre categorie: in primis gli Justforfun, sarà aperto a tutti i nati prima del 2007 (compresi), e verrà dedicato a coloro che vogliono godersi il divertimento di una partita di pallavolo. Come seconda categoria c’è l’Hardball, anche questo aperto a tutti i nati prima e nel 2007 per chi vuole godersi un po’ di sana e seria competizione e infine gli Youngeasy, aperto a tutti i ragazzi delle medie, dal 2008 al 2010.

Una volta conclusa la propria partita la squadra vincente arbitrerà la quella successiva mentre coloro che perderanno avranno il dovere di tenere i punti nel match successivo. L’iscrizione avrà un costo di 5 euro a persona e potrà esser fatta entro il 10 settembre tramite Instagram torneovialegnani, mandando una e-mail a [email protected] oppure inviando un sms a 3208324832.

Nell’iscrizione ci dovrà essere scritto il nome della squadra, nome cognome e anno di nascita dei partecipanti, eventuali preferenze di orari e giorni e per finire taglia delle magliette (12/13 anni, S, M, L, XL).

Foto archivio