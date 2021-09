Eventi: Narciso arriva al Castello di Monteruzzo a Castiglione Olona

CASTIGLIONE OLONA – Il Sistema bibliotecario Valle dei Mulini, nell’ambito del progetto “Apparentemente inconsapevoli: lettori che sapevano di esserlo”, presenta in collaborazione con il Comune di Castiglione Olona ed il sostegno di Fondazione Cariplo, lo spettacolo teatrale itinerante “Narciso” che si terrà venerdì 1 ottobre nel parco del Castello di Monteruzzo, appena dopo il tramonto.

Un originale e coinvolgente percorso teatrale en plain air ideato e realizzato dalla compagnia cassanese Teatro Periferico nel quale lo spettatore verrà attivamente guidato alla scoperta del mito greco del giovane Narciso al quale l’indovino Tiresia predisse lunga vita solo se non avesse “conosciuto se stesso”.

I partecipanti allo spettacolo si imbatteranno lungo il percorso in apparizioni rarefatte e simboliche che inviteranno a fermarsi e riflettere o, per meglio dire, a riflettersi allo specchio, simbolo anche dell’eccezionale condizione attuale che ci ha costretti a fermarci e, dunque, a soffermarci davanti a noi stessi per contemplare la nostra limitatezza.

L’inizio dello spettacolo è alle 19 con ritrovo alle 18.45 alla biblioteca civica di via Marconi 1, la partecipazione è gratuita con green pass e prenotazione obbligatori al numero 0331858301 (Ufficio Cultura) dal martedì al sabato fra le 9 e le 12 e fra le 15 e le 18.

I partecipanti dovranno essere muniti di proprio smartphone e propri auricolari. Il giorno prima verrà inviato loro via WhatsApp un file audio di 40 minuti che dovranno scaricare a casa. Il giorno seguente, al momento della partenza, con il cellulare in modalità aereo, tutti faranno partire contemporaneamente il file con la voce-guida che narra il mito di Narciso.

Lo spettacolo verrà replicato venerdì 8 ottobre a Cuasso al Monte e domenica 10 ottobre a Gazzada Schianno, per maggiori informazioni visita il sito del Comune di Castiglione Olona.

(foto: la biblioteca di Castiglione Olona)

26092021