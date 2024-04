iltra2

TRADATE – E – distribuzione, scusandosi anticipatamente per il disagio, ha comunicato che lunedì 29 aprile dalle 8.45 alle 16 dovrà procedere all’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica in alcune vie di Tradate. Tale provvedimento è necessario per permettere lo svolgimento di alcuni lavori sull’impianto di distribuzione.

Le vie interessate (intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pari e/o dispari) sono:

via Broggi: 1, da 9 a 13, 17, 13a, 13b, 19a, 19b, 19c, 19d, da 2 a 18, sn

via Stria: 3, da 7 a 13, da 4 a 10, 10a, 10b, 10c, 12a, 12b

via Rusconi : 1, da 7 a 11, 2, 6, da 10 a 12, 18, sn

via Inzoli: 9, da 13 a 15, 14, da 18 a 22, 14c, sn

via Zerini: da 2 a 12, 2a, 4b, 6c, 8d, 10e, 12f

via Montechiaro: 20, 20a, sn

p.za Frera: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e

via Rigamonti: 2, 6

via Cimarosa: 18

L’interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione.

Raccomandazioni: durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati, o più in generale sulle interruzioni del servizio, è possibile consultare il sito e-distribuzione.it

(foto archivio)

26042024