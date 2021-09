SOLARO – Nuova App per Solaro Multiservizi e le farmacie comunali. Con l’attivazione della Salus Card, la carta fedeltà dell’Azienda speciale, sarà possibile scaricare la nuova Applicazione che permetterà di accedere a tante nuove funzionalità, oltre che ad un omaggio di benvenuto sotto forma di buono sconto di 5 euro su un parafarmaco e di una borsa ecologica griffata delle farmacie comunali di Solaro. Fidelity Salus Card è la carta fedeltà delle farmacie di Solaro che premia gli utenti con sconti molto vantaggiosi.

L’app permette di visualizzare facilmente il totale dei punti accumulati sulla carta, consultare e prenotare premi dal catalogo Fidelity Salus, consultare i coupons, essere informati sugli eventi organizzati nelle farmacie, consultare le promozioni dedicate nei punti vendita, visionare i servizi attivi nelle farmacie, contattare velocemente la farmacia di fiducia.

Attivare la Fidelity è molto semplice: a partire dal 29 settembre è sufficiente compilare il modulo disponibile sulla pagina dedicata del sito della Multiservizi (https://www. solaromultiservizi.it/ fidelity-salus-card/#scopri) e consegnarlo in una delle due farmacie oppure nell’ufficio di via Mazzini durante gli orari di apertura. Per chi fosse già in possesso della carta, sarà sufficiente recarsi in farmacia per aggiornare i propri dati (e-mail, numero di cellulare e codice fiscale) per ricevere l’omaggio, il buono sconto e scaricare l’App.

(foto archivio)

