TURATE – Appuntamento con il ciclismo su strada, che conta un sempre maggior numero di appassionati, questa mattina domenicale a Turate. Ad andare in scena è la trentacinquesima edizione del campionato “intersociale”. Strade chiuse ed orari – “Si informa che domenica 10 ottobre, tra le 7 e le 13 si svolgerà il 35′ campionato intersociale di ciclismo, organizzato da “La Gioiosa sport Asd”, che si terrà sul percorso che va da via Santa Maria, a via Piatti ed a via Como” ricordano dall’Amministrazione comunale.

Il sindaco Alberto Oleari e la polizia locale hanno dunque previsto le chiusura delle vie interessate nel corso degli orari di svolgimenti della manifestazione sportiva. In particolare per tale motivo è istituito il divieto di sosta su via Santa Maria, ed il divieto di transito in senso contrario a quello di gara, lungo tutto il percorso indicato, per ovvi motivi di sicurezza.

(foto archivio: precedente manifestazione cicilista sempre nella zona)

10102021