Covid, il sindaco Oleari fa il punto: la situazione a Turate

Ad oggi il numero di casi postivi a Turate è pari a 3. Il numero di nuovi positivi nell’ultima settimana è pari a 1. L’anno scorso abbiamo iniziato il mese di ottobre con lo stesso numero di casi positivi. Lo abbiamo finito con 84 persone positive. Seguire quindi l’andamento della diffusione del virus in questo mese di ottobre (seppur solo nella nostra piccola realtà turatese) è quindi veramente importante per capire il grado di efficacia degli strumenti di prevenzione che stiamo mettendo in campo. Intanto proseguono le vaccinazioni: ad oggi, a Turate, 7.479 persone hanno ricevuto almeno la prima dose, per una percentuale pari al 93,38% della popolazione con età maggiore di anni 16.