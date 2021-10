x

SARONNO – Bottiglie, tappi, cartacce, plastica, mozziconi di sigaretta ma anche televisori, griglie, aspirapolveri e persino una fiocina. Sono i rifiuti abbandonati nel parco Lura e al rione Matteotti che sono stati raccolti, differenziati e correttamente smaltiti nell’ambito della Giornata del Verde Pulito promossa dalla Regione, Puliamo il Mondo di Legambiente e della accolta rifiuti di PlasticFree alla sua prima manifestazione.

Sabato 9 ottobre, grazie ad una tregua del maltempo che ha fatto saltare l’appuntamento del 26 settembre e del 3 ottobre, le associazioni si sono impegnate in due aree con altrettante squadre: il Parco Lura con le adiacenze verso la zona Prealpi (45 persone) e il quartiere Matteotti (25 persone) proprio il giorno prima della sentita manifestazione podistica Stramatteotti.

Un’attività che ha visto la partecipazione di molti saronnesi a partire anche dai volontari del collettivo La Fenice. Il commento dei rappresentanti delle associazioni si divide tra la gioia per la piena riuscita della manifestazione in piena sinergia e spirito collaborativo e lo sconforto per le pratiche diffuse di abbandono.

