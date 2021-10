Pd Saronno: “La risposta al covid sono le vaccinazioni”

x

x

SARONNO – “C’è chi ha sempre osteggiato ogni misura di prevenzione e profilassi per il covid, chi adducendo fake news ha distrutto la sede della Cgil, chi oggi minaccia di bloccare l’Italia”. Lo fa notare il Pd di Saronno.

Proseguono dalla sezione saronnese del Partito democratico: “Poi ci siamo noi tutti, che in molte regioni cominciamo ad essere il 90% della tanto abusata parola “popolo”, che abbiamo scelto con responsabilità verso noi stessi e gli altri di vaccinarci e rispettare le norme di profilassi. Grazie a noi, che spesso ci hanno apostrofato come “pecore”, “servi dei poteri”, grazie solo a noi oggi l’Italia riparte alla grande, non ci sono più 900 morti al giorno, non ci sono più turni da 14 ore per gli operatori sanitari. Grazia a noi ricomincia una vita normale per tutti. E questa ritrovata normalitò non ce la facciamo minare da pochi esaltati, questo sia ben chiaro a tutti”.

(foto: vaccinazioni anti-covid a Saronno)

16102021