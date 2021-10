x

MONZA – Continua senza intoppi il percorso della Pallavolo Saronno nel nuovo campionato di Serie B di volley maschile. I ragazzi di Galimberti, infatti, hanno battuto la Vero Volley Monza con il risultato di 3-1 in trasferta nella terza giornata di regular season.

Conquistato il primo parziale 23-25, gli amaretti sono tornati in parità perdendo il set successivo 25-19. Nel terzo e quarto parziale, però, ecco la reazione: 22-25 e 18-25 per l’1-3 finale che vale tre punti.

Questo il commento apparso sui social della Pallavolo Saronno: “Vero Volley Monza 1 – 3 Pall. Saronno. Match combattuto per i nostri ragazzi che non mollano fino alla fine e portano a casa tre punti importanti! Prossima partita in casa sabato prossimo alle ore 18.30”.