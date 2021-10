x

CARONNO PERTUSELLA – Serata perfetta per la Rossella ETS Caronno Pertusella, che in poco più di un’ora si è sbarazzata della IES Group Polisportiva Besanese nella terza giornata del campionato di Serie B di pallavolo maschile.

I ragazzi di Claudio Gervasoni hanno avuto la meglio sugli avversari con i netti parziali di 25-17, 25-13 e 25-18, festeggiando l’imbattibilità stagionale nel proprio palazzetto di casa.

Ora, per i gialloblù, ci sarà la trasferta in quel di Nembro contro il VolleyMania, che in giornata è stato sconfitto in quattro set da Bresso.