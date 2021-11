x

x

SARONNO – Cominciano la prossima settimana gli incontri dell’iniziativa “Noi partecipiamo, quartieri al centro”, messa in campo dall’Amministrazione Airoldi, che vuole così tornare fra la gente e rendere protagonisti i cittadini residenti nei vari quartieri della città.

Tutti i giovedì sera, con inizio alle 20.45, nei vari quartieri (i luoghi veranno via via comunicati), il sindaco Augusto Airoldi e gli assessori comunali saranno quindi a disposizione per un confronto, per rispondere alle domande ed illustrare i progetti e le strategie avviate in questo primo anno di mandato, ma anche quelli in previsione nel prossimo 2022.

Naturalmente i cittadini sono invitati a partecipare (ingresso con greenpass e nel rispetto delle normative anti-covid) ed avviare così quello che sarà il percorso partecipativo cittadino, una modalità di dialogo e scambio che l’Amministrazione intende perseguire per tutto il suo mandato.

(foto archivio: il sindaco Augusto Airoldi durante un precedente incontro al quartiere di Cascina Colombara)

05112021