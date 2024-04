Calcio

ORIGGIO – Partita carica di tensione e ricca di emozioni quella disputata nella sera di ieri 4 aprile nel centro sportivo comunale di Origgio dove l’Airoldi, in occasione del recupero della 22° giornata di campionato del girone B della terza categoria di Varese posticipata per maltempo, ha ospitato il Calcio Lonate Pozzolo.

La gara si sblocca dopo circa 20 minuti dal fischio d’inizio con Ceriani che concretizza dagli undici metri il calcio di rigore conquistato da Macchi grazie ad un dribbling secco che confonde il centrale di difesa avversario. Nonostante la rete dell’1-0, i padroni di casa continuano ad attaccare non riuscendo, però, a trovare la rete del raddoppio. Il primo tempo si conclude dopo l’espulsione del tecnico di casa a seguito di alcune proteste sulla mancata assegnazione di un calcio di rigore e una traversa colpita dal Lonate Pozzolo.

Nel secondo tempo la partita entra nel vivo con il Lonate Pozzolo che, dopo aver alzato il ritmo, riesce a pareggiare il risultato negli sviluppi di un calcio d’angolo. Il match si infuoca maggiormente verso il 15′ della ripresa quando il direttore di gara espelle Chinaglia per somma di cartellini gialli che costringe per poco più di 5 minuti l’Airoldi all’inferiorità numerica vista l’immediata espulsione di un giocatore della squadra ospite che ristabilisce l’equilibrio numerico. Subito dopo l’espulsione rimediata dal Lonate Pozzolo, i padroni di casa, con una bella azione, riescono a portarsi in avanti ed a segnare il goal del 2-1 grazie ad una autorete avversaria che si rivelerà goal-vittoria nonostante le numerose azioni offensive manovrate dalla squadra ospite sulle quali, ancora una volta, è da sottolineare la prestazione del portiere di casa Borroni che riesce a salvare i tre punti con numerosi interventi miracolosi.

L’Airoldi, dunque, vince per 2-1 una partita non semplice contro una squadra che non ha mollato la presa fino al triplice fischio del direttore di gara vista l’importanza dei tre punti che per il Lonate Pozzolo potevano valere il primo posto in classifica a pochissime giornate dalla fine del campionato. Con la vittoria odierna, la squadra di Origgio sale all’ottavo posto a quota 25 punti mentre il Lonate Pozzolo resta al terzo posto con 45 punti a due lunghezze di distanza dal capolista Busto 81 Calcio.