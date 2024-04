Calcio

SAMARATE – L’Airoldi, in occasione dell’ultima giornata di campionato del girone B della terza categoria di Varese, è stato ospitato nel pomeriggio di oggi 21 aprile nello stadio comunale di Verghera dal Città di Samarate che, dominando questo match valido per l’ultima giornata di campionato del girone B di Varese, si è aggiudicato il primo posto.

Nel primo tempo i padroni di casa riescono a mettere a segno ben quattro reti rispetto alle zero segnate dagli avversari complici anche alcuni errori dell’intero reparto difensivo. Nella ripresa l’Airoldi da il primo e unico segno di vita concreto con il bellissimo goal di Simone Macchi che, però, ai fini del risultato finale sarà non influente.

Il Città di Samarate è, dunque, campione del girone B della terza categoria aggiudicandosi così la promozione nella categoria superiore. Risultato differente per l’Airoldi che, invece rimedia una pesante sconfitta per 4-1 che fa concludere una stagione discreta non ancora al livello delle squadre di alta classifica. L’Airoldi chiude in decima posizione a quota 25 punti.