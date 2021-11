x

x

SOLARO – La vernice spray rossa, gli slogan, i simboli. Sono diversi gli elementi che fanno pensare ad una matrice comune per il blitz no vax con graffiti di inizio settimana a Cogliate quello segnalato nelle ultime ore a Solaro.

Nelle ultime ore diversi automobilisti ma anche i genitori che portano i ragazzi della scuola media Pirandello in via Drizza hanno notato le scritte a caratteri cubitali rossi. I contenuti sono chiaramente ispirati dalla protesta no vax si parla di genocidio, di dittatura sanitaria, di libertà violata e di altri messaggi contro le vaccinazioni.

Messaggi simili sono comparsi anche sulla casetta dell’enel di Cogliate negli ultimi giorni come sottolineato da sindaco Andrea Basilico che ha rimarcato l’intenzione di provvedere a cancellare al più presto le scritte.

(alcune foto delle scritte realizzate sulla parte in muratura della recinzione della scuola media Pirandello in via Drizza a Solaro nello scatto di un lettore de ilSaronno che ringraziamo)