COGLIATE – Vernice spray rossa sulla cabina dell’Enel appena rinnovata per “urlare” slogan contro i vaccini e per la libertà. E’ il riad messo a segno nella notte di lunedì a Cogliate.

A dare notizia del blitz, che nelle ultime ore è stato seguito da una serie di manifesti abusivi il primo cittadino Andrea Basilico che anticipa l’intenzione dell’Amministrazione comunale di cancellare le scritte che vanno da “genocidio di massa” a “Vivi la libertà i i diritti i vax uccidono”.

Ecco il post condiviso dal primo cittadino in cui non manca una buona dose di ironia: “Un grande grazie ai simpatici personaggi che nella notte di lunedì hanno fatto questo sulla cabina dell’Enel rimessa a nuovo poche settimane fa. Non contenti questa notte è stato tappezzato il paese di manifesti abusivi. Ci fate solo contenti perché, rimettere tutto a nuovo cancellando questa vergogna sarà una grande soddisfazione”.

Di condanna anche i commenti dei cogliatesi condivisi sotto la post del sindaco Andrea Basilico.