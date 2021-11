x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Saronno Civica – Lista Airoldi in merito all’ultima seduta del consiglio comunale.

La politica è l’arte di governare la città, individuando i bisogni e mettendo in campo le azioni positive per affrontare e risolvere le criticità che si presentano.

Per questo la Giunta Airoldi, in 13 mesi di governo della città, si è impegnata a fondo anche per ottenere, tramite l’accesso a bandi europei, nazionali e regionali, ulteriori e aggiuntive risorse per la nostra città su progettualità in linea con il programma amministrativo.

Ad oggi, come dichiarato dal sindaco nel consiglio comunale del 5 novembre, abbiamo introitato oltre tre milioni di euro già disponibili sul bilancio comunale. Con questi fondi l’amministrazione interverrà sulla manutenzione straordinaria di alcune scuole, potenzierà alcuni progetti culturali, incrementerà le azioni sulla sicurezza, interverrà sulle manutenzioni degli immobili comunali e proporrà altre iniziative a beneficio della collettività Saronnese.

Tutte iniziative, a causa del cavilloso comportamento della minoranza che ha chiesto un rinvio della discussione facendo leva sul Regolamento, ritarderanno ad essere attuate.

A fronte di questi importanti risultati, Ma questa a Saronno non sembra essere una notizia. Come non è notizia il voto contrario della Lega alle delibere, ennesime (9 con le due di ieri sera), di conferma di contributi straordinari che l’Amministrazione è riuscita a portare a Saronno.

Oggi sulle cronache cittadine leggiamo solo che per la minoranza, la politica è un’altra cosa: è opposizione a colpi di regolamento.

Peccato!

Noi continuiamo a pensare che alla Città interessino i risultati e continueremo ad impegnarci con serietà e competenza per una Saronno attrattiva, sostenibile, amica, dinamica e sconfinata.

Le nostre energie, di cittadini impegnati per la cosa pubblica, restano spese sui numerosi problemi che questa città presenta, sulle risposte che dobbiamo costruire per accompagnare il cambiamento di Saronno.

Questo è il mandato che abbiamo ricevuto con le elezioni amministrative del 2020.