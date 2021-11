x

GERENZANO – Strade più sicure a Gerenzano: è questo l’obiettivo degli interventi che coinvolgeranno le vie del centro di Gerenzano. La somma stanziata ammonta a 180mila euro, un finanziamento dello Stato vincolato e a fondo perduto.

La destinazione dei fondi sarà suddivisa come segue: 71mila euro saranno dedicate a via Pascoli, per la realizzazione di parcheggi e pista ciclopedonale; 12mila euro saranno spesi per il risanamento e la riqualificazione della pavimentazione stradale; 62mila euro per la realizzazione del marciapiede in via Uboldo, tra via Inglesina e via Vivaldi, dove non saranno trascurati interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza. Destinati all’abbattimento delle barriere architettoniche, invece, poco più di duemila euro.

Coinvolta nel progetto anche la zona della rotatoria tra via per Uboldo e via Boccherini; a specificarlo è la lista civica di maggioranza Insieme e libertà per Gerenzano. “Le recenti riparazioni – affermano – sono state effettuate con i pochi mezzi a disposizione, compiendo un intervento che è solo temporaneo in attesa di sostituire completamente i sampietrini, in quel punto dove passano anche i camion sono apparsi inadatti e sono destinati ad essere rimpiazzati con l’asfalto, durante la realizzazione degli altri lavori previsti”.

