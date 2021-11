x

SARONNO – Intervento serale della Croce azzurra di Caronno Pertusella a Saronno per soccorrere una persona che stava male: la segnalazione era giunta poco prima al 118 che alle 20.30 di ieri ha inviato sul posto, in via I maggio nella città degli amaretti, l’autolettiga. L’intervento ha avuto luogo nell’area del parcheggio che si trova di fronte al teatro civico. Un uomo si era sentito male: gli è stato diagnosticato uno stato di intossicazione etilica, aveva insomma bevuto decisamente troppo.

Il paziente è stato trasportato con l’ambulanza all’ospedale di Saronno, si è presto ripreso ma è stato trattenuto in osservazione tutto il tempo necessario per monitorare le sue condizioni, che comunque non sono apparse preoccupanti. Tutto si è risolto senza che fosse anche necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Si tratta comunque dell’ennesimo episodio di intossicazione etilica che si verifica nell’area del retrostazione, negli ultimi tempi, dove spesso di ritrovano persone che eccedono con l’alcol.

(foto archivio)

16112021