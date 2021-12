Bulls, è partita la stagione indoor del softball

x

LIMBIATE / RESCALDINA – “Inaugura la stagione invernale la nostra formazione U15 Baseball, con play ball nella palestra di Limbiate per l’inizio dell’Indoor league: di fronte i pari età di Senago e Brescia”. A riferire del’evento, che si è svolto nel fine settimana scorso, i responsabili della società Bulls Rescaldina, dunque presente all’appuntamento coin la propria squadra. Chiaramente, dicono “c’era da fare i conti con tante variabili, per tutte le squadre: l’inserimento degli ex U12, tra questi alcuni all’esordio in questa categoria; le regole di campo in palestra ovvero muro alto, muro basso, vetrata, tribuna, soffitto al di qua, soffitto al di là sono solo alcuni esempi; il conto a carico del battitore che parte con 1 ball e 1 strike, la prima uscita stagionale…”

Entrambe le partite sono combattute e i punteggi non mentono: i Bulls le vincono entrambe di un punto (5 a 4 contro Senago, 6 a 5 contro Brescia) e in entrambi i casi i nero-arancio concedono troppe basi su ball e avanzamenti di base (regola Indoor League per palle perse); si vedono però anche cose positive: qualche buon contatto in attacco, bei giochi difensivi e soprattutto una squadra che si dimostra coesa, concentrata, determinata e tiene a bada gli attacchi avversari regalandosi due vittorie di misura ma meritate. Questo concentramento chiude anche il 2021 per l’Under 15, la prossima giornata di Indoor League sarà il 16 Gennaio 2022, sempre a Limbiate.

