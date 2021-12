x

SARONNO – Per tutta la giornata del 14 dicembre 2021, dalle 3 di martedì 14, alle 2 di mercoledì 15, è stato indetto uno sciopero, che interessa il solo personale di bordo dei treni e potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia (esclusa la Lunga percorrenza). Pertanto, il Servizio regionale, suburbano e aeroportuale potranno subire variazioni o cancellazioni.

Saranno in vigore le consuete fasce orarie di garanzia: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei “Servizi minimi garantiti” la cui visualizzazione è possibile attraverso il link: www.trenord.it/trenigarantiti. Per i soli servizi aeroportuali e Malpensa Express, nel caso di cancellazione dei treni, potranno essere istituiti degli autobus tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1 senza fermate intermedie (da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1); e tra Stabio e Malpensa Aeroporto T1 senza fermate intermedie.

Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito www.trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in tempo reale tramite la nostra App. “Vi invitiamo a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni che alle informazioni in scorrimento sui monitor” dicono da Trenord.

