MISINTO – Non ce l’ha fatta il pensionato che oggi pomeriggio ha perso il controllo della propria Mercedes Classe A, è finito in un terreno agricolo ai margini di via Europa, la strada che collega Lazzate con Misinto, dove lui era diretto; con il mezzo che ha terminato la propria corsa contro la recinzione di una villetta.

Dall’ospedale Niguarda di Milano, dove era stato trasferito con l’elisoccorso, è infatti giunta la notizia del decesso dell’automobilista, decesso avvenuto poco dopo il ricovero. Il sinistro si era verificato alle 15, sul posto oltre ai carabinieri anche i vigili del fuoco del distaccamento saronnese, l’ambulanza della Croce rossa, l’autoinfermieristica e l’elisoccorso arrivato da Milano. Quando è stato estratto dal mezzo l’anziano, di 81 anni e residente nella vicina Cogliate, era ancora in vita, quindi la corsa all’ospedale milanese e poi la notizia della morte. Da chiarire se le cause del decesso sia legate all’incidente, e se causate da un malore.

(foto: la scena dell’incidente quando sono intervenuti i mezzi di soccorso)

09122021