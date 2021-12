x

x

SARONNO – Molti saronnesi qualche weekend fa avevano notato le riprese in corso in piazza Avis (ex Volontari del sangue) c’era una banda, telecamere e attori. Qualcuno ci ha anche scritto per chiederci informazioni ed ecco finalmente il risultato di quelle riprese.

Il video per presentazione Liberazioni Film Festival, la manifestazione di film e documentari in programma al cinema Silvio Pellico.

Finalmente in uscita la nostra opera prima indipendente! Liberazioni Film Festival ringrazia Marcello Ruvidotti e Daniele Fazio per la produzione, Fanfara non convenzionale (Fonc) per musiche e intrattenimento! …Ma per il cinema vero, ci vediamo mercoledi’ 15 dicembre alle 20:45 al cinema Sivio Pellico di Saronno. In programma: “In campo nemico”, di Fabio Bianchini.













——————————————————————————————————————————–

