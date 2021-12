x

SARONNO – “Giovedì sera alla stazione di Saronno sud non c’era una luce accesa al di fuori di quelle del binario. Tutti i lampioni erano spenti c’era il buio completo”.

Inizia così la segnalazione di una pendolare saronnese che si è trovata a fare i conti con il problema dell’illuminazione del parcheggio del secondo scalo cittadino quello che si trova nei pressi della Cascina Colombara. Il problema è annoso e si ripropone con una certa frequenza. Capita che salti l’illuminazione dell’area di sosta e così tutta la zona, defilata e in mezzo ai campi, si ritrovi avvolta nell’oscurità.

“Per trovare la mia macchina ho dovuto usare la torcia del telefono in mezzo al buio pesto, il gelo e la nebbia. È inaccettabile lo stato di abbandono di quella stazione, tra l’altro utilissima per chi come me sta fuori tutto il giorno tutti i giorni e non trova parcheggio alla stazione di Saronno”.

Le richieste per risolvere definitivamente il problema arrivano dai pendolari preoccupati anche per ricadute sul fronte della sicurezza.

