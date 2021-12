x

LIMBIATE – Con il concerto natalizio per violino e pianoforte dal titolo “Un bianco Natale”, in programma questa sera alle 21 nella Chiesa di San Giorgio, prende il via una quattro giorni di appuntamenti che vanno a segnare il conto alla rovescia verso il Natale.

I Maestri Bruno Canino al pianoforte e Bruno Tripoli al violino proporranno musiche di Mozart, Strauss e Frank, in piena atmosfera natalizia: l’ingresso è libero con obbligo di green pass.

Da domani 17 a domenica 19 dicembre è invece in programma a Villaggio Giovi “7 giorni a Natale”, organizzato dall’Amministrazione limbiatese per l’intrattenimento di grandi e piccini: in piazza Aldo Moro è allestita una “fiera” natalizia che prevede esposizioni, show, musica, cibi tipici, giostre e animazione per bambini, il villaggio degli Elfi, un concerto e i banchi di vendita con tante idee per gli acquisti.

Il sindaco Romeo sarà presente all’inaugurazione di domani alle 17: sul sito del comune di Limbiate è disponibile il programma completo del lungo fine settimana.

