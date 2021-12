x

x

CISLAGO – Si accendono nel comune di Cislago le “Luci sul Natale”, con un ricco calendario di eventi in vista delle festività natalizie, grazie alla collaborazione con le associazioni che hanno aderito all’iniziativa e con il distretto del commercio Antiche Brughiere.

Gli aventi in programma nei prossimi giorni sono molteplici:

martedì 14 dicembre “Band(in)g rock!”, una rassegna musicale di band giovanili a cura dell’associazione culturale ricercare, che si svolgerà in sala convegni di villa Isacchi alle 21.

A seguire sabato 18 dicembre una giornata ricca di appuntamenti per i più piccoli: alle 10.30 nella biblioteca comunale letture creative per bambini “Incontriamo insieme le renne di babbo Natale?”, alle 14.30 al palazzetto dello sport la festa natalizia minibasket di Cistellum basket, infine alle 15.30 in piazza E. Toti il presepe vivente messo in scena dalla scuola primaria Don Luigi Monza.

Domenica 19 dicembre si terrà l’evento ensemble di fiati “Promenade”, in cui verranno fatti gli auguri musicali a cura dell’associazione culturale Ricercare, a seguire Xmas Cup di Babbo Natale del Ciastellum judo carate alle 14.30 al palazzetto dello sport. Per le vie di Cislago si svolgerà, a cura dell’oratorio Sacro Cuore, “Babbo natale solidale”, mentre nell’auditorium l’angolo dell’arte alle 18 si potrà assistere al concerto “seguendo la stella”, a cura dell’associazione culturale Ricercare. Un altro concerto natalizio del corpo musicale Santa Cecilia si terrà alle 21 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta.

Giovedì 23 dicembre il presepe nella chiesa di Santa Maria Assunta prenderà vita grazie all’oratorio Sacro cuore in occasione dell’appuntamento “presepe vivente”.

Venerdì 24 dicembre durante l’orario pomeridiano si terrà “il Natale degli Zampognari”, a seguire alle 17 il concerto trio Gospel in piazza E. Toti, e dalle 19 la “Piva di Natale” per le vie di Cislago, a cura del corpo musicale Santa Cecilia.

Ultima data giovedì 6 gennaio si terranno gli auguri dell’amministrazione comunale alla cittadinanza in collaborazione con il corpo musicale Santa Cecilia alle 11.15 in piazza E. Toti e nel palazzo comunale.

Tutti gli eventi saranno organizzati nel rispetto delle normative anti covid.

13122021