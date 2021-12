x

VARESE / TRADATE – All’Asst Sette laghi di Varese e Tradate sono state somministrate in questi giorni le prime vaccinazioni anticovid per la fascia di età 5-11 anni. 178 i piccoli vaccinati il primo giorno, un numero che è aumentato a partire dal giorno successivo per arrivare a 2100 vaccinazioni pediatriche a settimana.











Ad essere precisi, ad essere somministrato ai più piccoli è lo “scudo Magicovid”, capace di proteggere da qualsiasi attacco del terribile virus. L’idea è della Fondazione il Ponte del sorriso, che insieme ai clown di Stringhe colorate e de I Colori del sorriso, ai Supereroi di Cuorieroi per bambini eroi e all’Associazione volontari ospedalieri Avo, cura l’accoglienza dei vaccinandi e li accompagna con serenità prima e dopo il vaccino.

Le vaccinazioni per i bambini vengono compiute a Varese: il centro vaccinale del Padiglione Santa Maria consta di sei linee vaccinali, attive dal lunedì al sabato dalle 13 alle 21 e la domenica dalle 8 alle 20. L’appuntamento è prenotabile sul portale di Regione Lombardia.

