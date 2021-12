x

x

VENEGONO INFERIORE – Alle prime luci dell’alba del’altro giorno la squadra dei vigili del fuoco del comando di Tradate è stata allertata per un incidente stradale nel territorio del comune di Venegono Inferiore, nel tratto locale dell’ex statale Varesina che collega Saronno a Varese.

Poco dopo le 6 del mattino, per un incidente fra due auto, non lontano dalla rotonda dove si trova il supermercato Esselunga, si è infatti reso necessario l’intervento dei mezzi di soccorso. Il personale intervenuto ha messo messo in sicurezza gli automezzi e collaborato con il personale sanitario per soccorrere le persone che sono rimaste contuso.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: la scena del sinistro avvenuto lungo l’ex statale Varesina in territorio di Venegono Inferiore)

17122021