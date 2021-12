x

x

SARONNO – “Martedì 21 dicembre il consiglio comunale finalmente si riunirà per deliberare la cittadinanza onoraria al milite ignoto, in extremis quando ormai l’anno del centenario sta per volgere al termine. Ci siamo già occupati nei mesi scorsi delle ragioni di tale ritardo, imputabile esclusivamente al lassismo dell’amministrazione guidata dal sindaco Airoldi”

Inizia così la nota della segreteria della Lega Saronno che torna a parlare del conferimento della cittadinanza onoraria dell’milite ignoto che si terrà martedì e per la quale si è tenuto un primo consiglio comunale propedeutico mercoledì sera (QUI LA DIRETTA)

“Ora è il momento di festeggiare insieme alle associazioni d’arma presenti in Città.

La Lega Lombarda è riconoscente nei confronti di tutte le realtà associative di derivazione militare per il costante impegno a favore dei saronnesi e per quanto esse rappresentano per la collettività in termini di aiuto, abnegazione, sicurezza, sacrificio, difesa della patria.

Affronteremo in consiglio comunale, con il nostro intervento, l’importanza del milite ignoto per Saronno e per i saronnesi.

Oggi ci limitiamo ad esprimere un auspicio: oltre al voto favorevole del gruppo consiliare della Lega Lombarda attendiamo l’unanimità di consensi per ciò che il “simbolo” del milite ignoto rappresenta per la nostra comunità; simbolo che va ben oltre gli schieramenti politici e l’appartenenza a maggioranza o minoranza.

Auspichiamo che si tratti di un momento di festa e celebrazione unitaria senza se e senza ma, senza distinguo né votazioni segrete.

(foto archivio)