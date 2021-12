x

CISLAGO – E’ stato così abile da rubare un mezzo e un carico di divani ma non è stato abbastanza pronto da disattivare il gps che, grazie all’allarme parte da Cislago, ha messo le forze dell’ordine sulle sue tracce permettendo di scoprire due basi dei ladri e di recuperare un ricco bottino.

Tutto è iniziato l’altra notte. quando il titolare di un centro logistico di Cislago ha allertato la polizia, attraverso il centro operativo autostradale di Novate Milanese, in merito al furto di un furgone carico di divani marca Natuzzi e Poltrone e Sofà, rappresentando che l’allarme satellitare installato sul veicolo lo segnalava in movimento lungo l’autostrada A1.

Personale della Stradale di Guardamiglio (Lodi) ha intercettato il camion: gli agenti hanno identificato e indagato per furto il conducente, specializzato nei furti d’auto, scoprendo però che il mezzo era ormai stato svuotato.

Dal tracciato dell’allarme gps è stato possibile identificare un’area privata a Cuggiono. I poliziotti del compartimento polizia Stradale di Milano hanno sequestrato nel primo capannone un furgone, 14 motori e 13 airbag e hanno indagato il gestore del deposito, pregiudicato.

Nel secondo deposito, gli agenti hanno trovato 18 tra divani e poltrone per un valore commerciale di poco superiore ai 40mila euro e, anche in questo caso, hanno indagato per ricettazione il gestore del magazzino.

